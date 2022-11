Punto nascite Mirandola, Golinelli (Lega): “Vergognoso scaricare le colpe sul sindaco”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, la Lega interviene sulla questione punto nascite dell’ospedale di Mirandola:

“Non si contano le varie mozioni presentate negli ultimi due anni dai gruppi consigliari Lega, sia a livello Comunale che in Unione, con richieste incessanti di delucidazione all’Ausl, al CTSS e alla Regione in merito al punto nascite di Mirandola, chiedendo contestualmente la deroga e un suo superamento definitivo. Negli ultimi anni è evidente come la Direzione Sanitaria abbia perpetrato una politica volta a contrarre ulteriormente i numeri delle nascite – in flessione progressiva sin dal 2012 – attraverso una continua riduzione delle casistiche di accoglienza delle partorienti, dirottando una quantità crescente di casi sul “Ramazzini” di Carpi. Ad ottobre 2022 scopriamo che una richiesta di proroga della deroga per il reparto è stata inviata al Governo – buttando via due anni, nonostante le importanti aderenze col Dicastero diretto dall’On. Speranza – all’interno della quale la Commissione Tecnico Scientifica stessa (organo peraltro intriso di medici nominati dalla politica) verbalizza la non sostenibilità del reparto con annesso parere contrario alla deroga oltre il 31/12/2022

“E’ ridicolo lo scaricabarile che il PD, non senza imbarazzo, sta perpetrando sull’Amministrazione di Mirandola e sul sindaco Greco – attacca il consigliere Guglielmo Golinelli – Chi non ha agito in questi due anni sono proprio i loro rappresentanti a livello regionale e sanitario, che avevano ogni possibilità di effettuare la richiesta e creare, contestualmente, i presupposti per il superamento dello status di deroga. Si è perso colpevolmente tempo: questo per mancanza di una reale volontà di investire e progettare un futuro per il Santa Maria Bianca. E’ stata inviata pertanto una richiesta debole e contraddittoria, con un parere scientifico ispirato dalla politica e proprio per questa ragione si intensificano le voci – ormai nemmeno più sussurrate – che vorrebbero un’ormai certa una chiusura del reparto nascite per il prossimo 31/12/2022””.