Ricostruzione post-terremoto, Negro (Pd): “Soddisfatti da misure proposte nella legge di Bilancio”

Attraverso una nota stampa, il capogruppo del Pd – Liste Civiche nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Area Nord, Paolo Negro, interviene a proposito delle misure contenute nella Legge di bilancio riguardo allo stato di emergenza post-terremoto del 2012:

“Esprimo la soddisfazione del Partito democratico per la presenza nella proposta di legge di Bilancio del pacchetto di misure necessarie agli enti locali per assicurare continuità e quindi portare a compimento la ricostruzione post terremoto. La proroga dello stato d’emergenza, l’esenzione dell’IMU sugli immobili ancora inagibili e la proroga del pagamento delle rate dei mutui sono politiche assolutamente necessarie per i territori colpiti dal sisma. È un successo dell’azione dell’intera filiera degli Enti Locali, coordinata dalla Regione Emilia-Romagna, che viene da lontano e ha dialogato con tutti i governi che si sono succeduti in questi dieci anni, compreso l’ultimo. Un ringraziamento va anche ai nostri parlamentari neo eletti, che si sono dimostrati del tutto all’altezza del loro compito. Questo è il risultato dell’azione politica seria di un territorio intero. A latere, mi permetto quindi, sommessamente, di ritenere puerile attribuire (o meglio auto attribuirsi) questo risultato ad una lettera al ministro Giorgietti dal sindaco di Mirandola. Certo, lettera benvenuta, ma, onestamente, giunta buon ultima”.