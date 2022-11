Ruba capi griffati per un valore di mille euro, 26enne arrestato dai Carabinieri

CASTELFRANCO EMILIA – Nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, i Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato un 26enne per furto aggravato in esercizio commerciale. L’uomo, dopo essere entrato in un negozio di abbigliamento sportivo di Castelfranco Emilia, ha sottratto diversi capi di abbigliamento griffati, dandosi alla fuga.

L’immediata segnalazione e il tempestivo arrivo dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare l’uomo, con gran parte della refurtiva, poco distante dal luogo del furto. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 1.000 euro, è stata recuperata e restituita. Il 26enne arrestato verrà condotto questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017