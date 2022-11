San Felice, rimandate le rappresentazioni della commedia “Il giallo dell’uovo”

SAN FELICE SUL PANARO – La compagnia “La Maschera” rende noto che, per cause di forza maggiore, le rappresentazioni della commedia “Il giallo dell’uovo”, previste per oggi, sabato 26 novembre (ore 21) e domani, domenica 27 novembre (ore17), sono state rimandate a data da destinarsi. I biglietti già acquistati saranno comunque validi per le prossime date, mentre chi desiderasse il rimborso può rivolgersi al Palaround di San Felice nelle giornate di oggi (ore 20-21) e domani (ore16-17), oppure alla sala riunioni di Ricominciamo nei giorni 28-29 novembre dalle 16.30 alle 18.30.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017