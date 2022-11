San Felice, lavori in corso: dal 14 novembre modifiche alla viabilità in via Agnini

SAN FELICE SUL PANARO – Modifiche alla viabilità a San Felice: da lunedì 14 novembre e fino al termine degli scavi stradali per la sostituzione di un gruppo di valvole e di un pozzetto, divieto di transito, su via Agnini, nella corsia a senso unico in ingresso da via Ascari, via della Repubblica (eccetto per residenti e mezzi di soccorso) con uscita nel primo tratto su via Agnini con doppio senso di circolazione; divieto di transito sul marciapiede nei pressi del cancello di ingresso delle scuole medie lato via Agnini; divieto di sosta su via Agnini nei pressi delle scuole medie sino a intersezione con via Martiri della Libertà; obbligo di svolta a sinistra su via Agnini (corsia a senso unico) nei pressi del cantiere da ingresso via Agnini doppio senso di circolazione, per garantire il servizio degli autobus di linea Seta.

