San Prospero, incidente sulla Canaletto: auto si ribalta a bordo strada

SAN PROSPERO – Incidente sulla Canaletto nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 22 novembre. Intorno alle ore 8.30, infatti, a San Prospero, un’auto si è ribaltata a bordo strada sulla Strada Statale 12: fortunatamente, nessuna grave conseguenza per la donna a bordo dell’auto, estratta dall’abitacolo dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e per gestire la viabilità, rallentata sulla Canaletto in seguito all’incidente.

