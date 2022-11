Sequestrata una falsa Ferrari: era una Toyota trasformata artigianalmente

Una falsa Ferrari è stata sequestrata nei giorni scorsi in Piemonte, per la precisione ad Asti, dalla Guardia di Finanza. La vettura apparteneva ad un 26enne, fermato per un controllo mentre era alla guida dell’auto: dagli accertamenti è emerso che l’auto era in realtà una Toyota MR Coupè, trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni per renderla del tutto somigliante a una Ferrari F430. La contraffazione, subito emersa durante il controllo, è stata successivamente confermata anche dai periti intervenuti dopo il fermo della macchina. Oltre al sequestro del mezzo, per il proprietario è arrivata anche la denuncia per utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati.

