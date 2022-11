Seta, Lega: “Occorre l’assunzione di nuovi autisti”

Risolvere i problemi legati alla carenza di autisti dei bus di Seta nel bacino di Piacenza, Modena e Reggio Emilia. A chiederlo è un’interrogazione a livello regionale della Lega, a firma di Maura Catellani (prima firmataria) e Gabriele Delmonte, in cui si ricorda come “da inizio 2022 il saldo tra assunzioni e cessazioni dal rapporto, nel bacino di Reggio Emilia, ammonta a -16. Una situazione quindi deficitaria che va a sommarsi all’ammanco di 20 autisti già in essere precedentemente: le dimissioni da parte di diversi autisti, sarebbe riconducibile alle condizioni contrattuali, con turni di lavoro oltre le 12 ore e stipendi non in linea con il livello del costo della vita attuale. Tutto ciò, porta i dimissionari a guardare ad altre aziende del trasporto pubblico, limitrofe o anche più distanti, che garantiscono condizioni contrattuali superiori”. Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta “quali azioni intenda mettere in atto con Seta Spa al fine di sopperire alle problematiche di reperimento degli autisti, valutando eventualmente una rimodulazione del contratto per gli autisti”.

