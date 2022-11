Soliera, lavori di posa della fibra ottica in via XXV Aprile: modifiche alla viabilità

SOLIERA – Prendono avvio in questi giorni i lavori di posa della fibra ottica in via XXV Aprile, a Soliera. Gli interventi si compiono con cantiere mobile per conto di Fibercop a cura della ditta Sielte spa. Fino a venerdì 25 novembre sono pertanto previste modifiche temporanee alla viabilità nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 18, con chiusure parziali della circolazione veicolare mediante senso unico alternato. Istituito inoltre, nella fascia oraria interessata dai lavori, il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in ambo i lati della strada.

