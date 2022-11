“Umoristi a Carpi”, Ghino Corradeschi e Samuele Cuppone vincitori delle sezioni ‘Adulti’ e ‘Giovani’

CARPI – Sono Ghino Corradeschi da Siena e Samuele Cuppone da Sassuolo, gli autori delle vignette vincitrici, per le sezioni ‘Adulti’ e ‘Giovani’, dell’edizione 2022 di Umoristi a Carpi, il concorso nazionale promosso Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, in collaborazione con USHAC e con il patrocinio di Comune di Carpi e Unione delle Terre d’Argine, e dedicato, per questa decima edizione, al tema dei cambiamenti climatici.

Le premiazioni si sono svolte questa mattina, sabato 12 novembre, a Carpi, in Auditorium Loria, alla presenza di cittadini e studenti, sia in presenza che in collegamento. Ospite dell’evento, il disegnatore Germano Bonazzi che, dialogando con Claudio Varetto, ha raccontato la professione del disegnatore, che lo ha visto illustrare, tra gli altri, il volume di Nathan Never ‘Uniti per il pianeta’, albo dedicato proprio al tema del riscaldamento globale e dei cambiamenti che questo comporta.

Per quanto riguarda la sezione ‘Adulti’, seconda classificata la vignetta di Friedrich Tasser, da Brunico (Bolzano), mentre terza la creazione di Luca Ricciardelli da Firenze. Menzioni speciali della Giuria anche a Stefano Gamboni da Roma e Andrea Righi da Soliera. Oltre a Samuele Cuppone, nella sezione ‘Giovani’ si sono distinti anche Viola Forcellini da Sassuolo (2^ classificata) e Alessandro Gualdi da Carpi (3° posto). Menzioni speciali a Samuele Di Perna da Carpi, Pietro Ghinelli da Parma e Federica Napolitano da Foggia. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.

