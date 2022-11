Villette bersaglio dei ladri: sette colpi tra Concordia e San Possidonio

CONCORDIA E SAN POSSIDONIO – Villette nel mirino dei ladri tra Concordia e San Possidonio: ben sette colpi, infatti, hanno preso di mira abitazioni private collocate, in particolare in due vie: via Martini a San Possidonio e via Agnini a Concordia.

Tutto è iniziato la settimana scorsa, quando – come riporta “Il Resto del Carlino” – a San Possidonio sono state svaligiate quattro ville in via Martini, nella zona compresa tra il parco “Rudy” e il giardino “Alice”. Sempre lo stesso il modus operandi, che prevede il taglio delle inferriate per entrare negli appartamenti del piano terra, oppure l’utilizzo di tettoie o scale per accedere direttamente ai paini superiori. In un caso, i malviventi avrebbero anche bastonato e chiuso in garage il cane del padrone di casa per evitare che, abbaiando, mettesse in allarme i padroni e i vicini. Ricco il bottino complessivo di cui sono riusciti ad impadronirsi i ladri, tra gioielli di famiglia e abiti firmati.

A Concordia, invece – riporta sempre “Il Resto del Carlino” – i furti sono avvenuti in via Agnini nella sera di venerdì 4 novembre: ad essere state prese di mira sono state tre villette. Due colpi sono andati a segno, mentre il terzo è stato sventato. Anche in questo caso, il bottino dei malviventi è stato di rilievo e il modus operandi coincide con quello dei furti avvenuti a San Possidonio.

