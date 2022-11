Violenza sulle donne, domenica 20 novembre “Camminata in Rosso” a Mirandola

MIRANDOLA – Domenica 20 novembre, a Mirandola, è in programma la “Camminata in Rosso”, organizzata da “Doposcuola del portico” e “Donne in centro” per sottolineare l’importanza di due date: il 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domenica 20 novembre, per i partecipanti alla “Camminata in Rosso” il ritrovo è davanti alla Panchina Rossa in piazza Costituente, a Mirandola, alle ore 10. Indossando una maglietta rossa durante la camminata, si dirà no alla violenza contro le donne.

