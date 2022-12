Addio a Sinisa Mihajlovic: è morto di leucemia a 53 anni

E’ morto, all’età di soli 53 anni, Sinisa Mihajlovic. La notizia che sconvolge il mondo del calcio e non solo è arrivata pochi minuti fa: Mihajlovic, ex calciatore e allenatore di diverse squadre italiane, è morto in una clinica di Roma, dove era stato recentemente ricoverato in seguito al riacutizzarsi della malattia che da tre anni lo affliggeva: la leucemia. L’ex allenatore del Bologna, squadra dalla quale era stato recentemente esonerato a stagione in corso dopo un avvio di campionato complicato, aveva annunciato la scoperta della malattia in conferenza stampa il 13 luglio 2019. Il 29 ottobre 2019 era avvenuto il trapianto di midollo osseo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, che aveva acceso le speranze di una possibile guarigione, ma poi ad inizio 2022 la malattia era tornata a manifestarsi fino ad arrivare, oggi, all’epilogo peggiore.

