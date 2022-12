Alice Neri, parla il 29enne ricercato. La moglie lo difende

Alice Neri, parla il 29enne ricercato. La moglie lo difende. Mentre Procura e Carabinieri continuano con le indagini a ritmo serrato, si evolve velocemente il caso della mamma 32enne di Ravarino trovata morta carbonizzata nella sua auto a Concordia. Dopo la svolta di venerdì, quando è trapelata la notizia di un terzo indagato e principale sospettato, un giovane di 29 anniterzo indagato e principale sospettato, un giovane di 29 anni di origini tunisine, irregolare e destinatario di un decreto di espulsione, nuove informazioni sono emerse.

La moglie greca

Leggendo i giornali di oggi si scopre che il 29enne, Mohamed, aveva da poco una moglie. Una decina di giorni fa aveva sposato Liza, una coetanea greca. I due vivono insieme a Vallalta di Concordia in un appartamento preso in affitto da qualche mese da italiani, lui ha a disposizione un’auto – una Bmw con targa in cartone – frequentavano spesso il bar (lo stesso dell’ultimo aperitivo di Alice) dove prendevano ogni tanto un tè, una birra e le sigarette. La coppia è nota nella frazione, i negozianti li ricordano e li definiscono gentili e riservati.

Mohamed avrebbe anche un lavoro, secondo le testimonianze raccolte dai giornalisti, come imbianchino, seppur saltuario.

Il tunisino sarebbe quindi un uomo inserito, pur nella precarietà lavorativa, con una casa, un lavoro, un’auto e una famiglia.

Mohamed e Liza si sono sposati una decina di giorni fa in Comune, ci sono le foto della coppia felice sui social, avrebbero anche chiesto al bar se fosse possibile dare un rinfresco lì ma poi non se ne è fatto nulla.

La fuga all’estero

Il 29enne è irreperibile da sabato 19 novembre, il giorno dopo l’omicidio di Alice. Dove è andato? Dove si trova adesso? Le risposte sono diverse.

La moglie racconta ai giornali che non c’è stata nessuna fuga. Entrambi sono andati in Grecia per festeggiare il matrimonio con la famiglia di lei e per le vacanze di Natale. La donna sostiene con forza l’innocenza del marito, che la notte del delitto sarebbe stato a casa con lei a Vallalta, rientrato attorno alle due.

Si legge invece sulla Gazzetta di Modena che il tunisino era ieri in Svizzera. Da lì il 29enne avrebbe parlato direttamente con i giornalisti per sostenere la sua innocenza.

La difesa

Mohamed afferma che non conosceva Alice. Sì, era lì nel suo stesso bar la sera del delitto, ma è un locale che frequenta abitualmente. Sì, era salito con lei nella sua auto, ma era il passaggio di una sconosciuta gentile. Sì, hanno fatto della strada assieme, ma non hanno parlato, lei non ha mai detto come si chiamava, e lo aveva lasciato a un paio di chilometri di distanza a Concordia, a casa del cugino dove il giovane aveva deciso di passare la notte perché nella sua casa di Vallalta non c’era elettricità.

Il 29enne si dichiara stupito delle indagini, e si dice pronto a tornare al più presto in Italia a chiarire la sua posizione.

Si conoscevano?

Alice e Mohamed si conoscevano? Stando a sentire quel che dice il ragazzo, no. Si sono incrociato fuori dal locale, lui aveva bisogno di un passaggio, lei aveva un’auto. Non specifica chi abbia proposto la cosa, ma afferma con decisione di non conoscere quella donna.

Una cosa diversa raccontano gli amici ai giornalisti del Resto del Carlino che sono andati a Vallalta per raccogliere informazioni sul presunto assassino. Secondo non meglio precisate fonti, i due si conoscevano da diverso tempo, e si frequentavano da almeno un anno. Confondono qualcosa? Solo un pettegolezzo? È un punto importante, questo, che gli inquirenti chiariranno al più presto.

