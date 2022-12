Aveva in casa 40 grammi di cocaina, 55enne arrestato per spaccio

MODENA – Nella scorsa nottata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza un 55enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intervenuti presso un’abitazione ubicata nella zona ovest della città, i militari hanno sorpreso l’uomo in casa con oltre 40 grammi di cocaina purissima, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 800 euro in contanti.

Al momento dell’accesso in casa dei Carabinieri, il soggetto si è precipitato nel bagno, nell’evidente estremo tentativo di disfarsi della droga, ma è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto, con il recupero dello stupefacente.

L’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

