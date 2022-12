Bomporto, venerdì 16 dicembre è convocato il Consiglio comunale

BOMPORTO – Venerdì 16 dicembre, alle ore 21, è convocato il Consiglio comunale di Bomporto. La seduta si terrà in presenza presso la Sala Consiliare, in via per Modena 7, e questi saranno i temi trattati:

1. conferimento all’Unione del Sorbara della gestione in forma associata e coordinata delle funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici – approvazione convenzione;

2. conferimento all’Unione del Sorbara della gestione in forma associata e coordinata della funzione controllo di gestione – approvazione convenzione;

3. ricognizione periodica 2022 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d. lgs. 19 agosto 2016, n.175: provvedimenti;

4. regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva: provvedimenti;

5. convenzione tra i Comuni di Bomporto e Bastiglia per la conduzione in forma associata del servizio di Segreteria: rinnovo;

6. interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Noi Bomporto – Gelatti Sindaca” in data 29 ottobre 2022 prot. 15448 avente ad oggetto: “Panorama scuole paritarie, con particolare attenzione alle notizie della scuola paritaria di Sorbara”.

