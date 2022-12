Salta la stagione invernale alla piscina di Bomporto: il bando va deserto

BOMPORTO – E’ andato deserto il bando per l’affidamento della gestione della piscina Darsena di Bomporto. La chiusura della struttura rischia così di prolungarsi per il disappunto dei fruitori; la piscina, infatti, è chiusa dalla fine dello scorso mese di agosto, quando ebbe termine il precedente contratto di gestione dell’impianto da parte della società WeSport Modena. L’Amministrazione comunale aveva approfittato della momentanea chiusura per eseguire alcuni lavori non più procrastinabili, come la sostituzione dei teli che rivestono le vasche e la ristrutturazione degli spogliatoi. Ora, questi lavori di manutenzione straordinaria sarebbero quasi terminati, e la piscina avrebbe potuto riaprire per la stagione invernale, ma, per l’appunto, il bando per la gestione dell’impianto è andato deserto, prolungando in questo modo l’attesa dei fruitori che vedono ancora rimandata la riapertura della piscina.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017