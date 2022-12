Bus, dal 24 dicembre al 5 gennaio frequenze delle corse ridotte

aMo ricorda che dal 24 dicembre al 5 gennaio compreso, in corrispondenza della chiusura delle scuole per le festività natalizie, sarà in vigore l’orario di

ridotto di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo. aMo comunica inoltre che, in accordo con SETA, il servizio urbano di Modena – ad eccezione delle linee 7 e 13 – sarà sospeso nelle mattinate di domenica 25 dicembre e domenica primo gennaio fino alle ore 14. Le linee 7 e 13, di collegamento agli ospedali, circoleranno con orario festivo regolare. Arianna, il servizio di trasporto urbano di Carpi, circolerà normalmente. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito di Seta all’indirizzo www.setaweb.it o chiamando il numero 840000216.

