Calcio a 5: vittorie esterne per Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Torna al successo, nel Girone B di Serie A2, il Modena Cavezzo Futsal che, dopo tre sconfitte e il pareggio della scorsa settimana contro il Futsal Cesena, trova tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica sul campo dell’A.P. C5 terzultimo. La gara è controllata agevolmente dalla formazione modenese, che si impone con un netto 0-5, grazie alla tripletta di Dudù Costa e alle reti di Barbieri ed El Madi: il Modena Cavezzo Futsal sale, così, a quota 16 punti in classifica, al settimo posto. In Serie D, invece, continua la marcia della Pro Patria San Felice, che festeggia il ritorno sulla panchina giallorossa di mister Lorenzo Greco con una vittoria esterna sul campo dell’Emilia Futsal Accademy (2-6): in gol Ferrante (doppietta), Baratti su punizione, Gaglio, Bergamini e Chierici. Con la vittoria contro l’Emilia Futsal Accademy, la Pro Patria San Felice si conferma in vetta alla classifica del Girone A (Modena) di Serie D, salendo a quota 18 punti.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 11:

A.P. C5 – Modena Cavezzo Futsal 0-5

Eur Calcio a 5 – Sporting Hornets Roma 1-4

Italpol C5 – Todis Lido di Ostia 1-2

CLN CUS Molise – Città di Massa C5 4-3

Lenzi Automobili Prato – Ecocity Futsal Genzano 1-7

Saviatesta Mantova – Roma C5 5-3

Futsal Cesena – Active Network Futsal 3-2

Riposa: Lazio C5

Serie A2, Girone B, classifica:

Todis Lido di Ostia 25

Futsal Cesena 25*

Ecocity Futsal Genzano 24

CLN CUS Molise 20*

Saviatesta Mantova 19

Sporting Hornets Roma 17

Modena Cavezzo Futsal 16

Active Network Futsal 16

Lazio C5 14

Italpol C5 13

Roma C5 10

Eur Calcio a 5 7*

A.P. C5 7*

Lenzi Automobili Prato 3

Città di Massa C5 3

*una partita in più

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 7:

Fabbrico – Futsal Shqiponja 1-4

Emilia Futsal Accademy – Pro Patria San Felice 2-6

Carpaneto Chero – Sporting Club Sant’Ilario 4-5

Corte Calcio – Original Celtic Bhoys 4-2

Virtus Cibeno – Legione Parmense 5-0

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 18*

Futsal Shqiponja 15*

Virtus Cibeno 15

Sporting Club Sant’Ilario 13

Emilia Futsal Accademy 10

Carpaneto Chero 1922 9

Corte Calcio 9

Original Celtic Bhoys 6

Fabbrico 4

Legione Parmense 1

*una partita in meno

