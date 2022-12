Calcio: goleada della V. Camposanto, bene Cavezzo e Solierese. Pari per San Felice e Ravarino

di Simone Guandalini – Si sono disputate nel weekend le gare valide per la diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza e per la quattordicesima giornata dei campionati dalla Promozione alla Prima Categoria. Torneranno, invece, a gennaio, dopo una pausa di circa un mese i campionati di Seconda e Terza Categoria (per quanto riguarda queste categorie, oggi si sono disputati solo alcuni recuperi e la finale di Coppa Emilia di Seconda Categoria). Di seguito, risultati e classifica delle squadre della Bassa modenese in ogni categoria:

Eccellenza

Nel Girone A di Eccellenza, dopo due pareggi consecutivi a reti inviolate contro Agazzanese e Anzolavino, La Pieve Nonantola cade a sorpresa 4-3 sul campo della Fidentina, attualmente in piena zona playout. Avanti con Pasaro in avvio di gara, i padroni di casa si fanno raggiungere da Ruopolo, che riporta quasi subito in parità il match. Nel giro di pochi minuti, però, la Fidentina prima si riporta in vantaggio con Rieti e poi trova il 3-1 ancora con Pasaro. Nella ripresa, La Pieve accorcia con Ferrari, ma Pellegrini firma il 4-2 che riporta la formazione parmense sul doppio vantaggio. Inutile il gol del 4-3 di Andolina nel finale. Con la sconfitta odierna, La Pieve Nonantola viene scavalcata in classifica da Piccardo Traversetolo (2-1 alla Vignolese) e Real Formigine (2-1 al Campagnola), e condivide ora il settimo posto a quota 32 punti con il Colorno, anch’esso sconfitto dal Rolo (2-4).

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 19:

Agazzanese – Arcetana 2-2

Anzolavino Calcio – Castelvetro Calcio 2-2

Colorno – Rolo 2-4

Fidentina – La Pieve Nonantola 4-3 (10′, 33′ Pasaro (F), 22′ Ruopolo (L), 31′ Rieti (F), 60′ Ferrari (L), 77′ Pellegrini (F); 88′ Andolina (L))

Modenese Calcio – Castellana Fontana 0-0

Nibbiano&Valtidone – Boretto 1-3

Piccardo Traversetolo – Vignolese 1907 2-1

Real Formigine – Campagnola 2-1

Sasso Marconi – Borgo San Donnino 1-2

Virtus Castelfranco – Cittadella Vis Modena 0-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 43

Virtus Castelfranco 43

Cittadella Vis Modena 42

Agazzanese 41

Piccardo Traversetolo 34

Real Formigine 33

Colorno 32

La Pieve Nonantola 32

Rolo 26

Castelvetro Calcio 23

Arcetana 23

Sasso Marconi 22

Modenese Calcio 21

Fidentina 18

Vignolese 1907 18

Nibbiano&Valtidone 17

Anzolavino Calcio 17

Boretto 17

Castellana Fontana 13

Campagnola 10

Promozione

Nel Girone C di Promozione, la capolista Zola Predosa cade a sorpresa sul campo del Cavezzo (2-1). La formazione biancazzurra, reduce da un momento negativo (4 sconfitte nelle precedenti 5 gare) acuito dal pesante 7-0 subito la scorsa settimana contro l’Atletico Cdr Mutina, torna così al successo, superando la formazione bolognese grazie alla doppietta di Bulgarelli, che consente al Cavezzo di portarsi a quota 12 punti in classifica, agganciando, almeno momentaneamente, la zona playout. Nelle zone alte della classifica, ennesimo 0-0 per il San Felice (si tratta del quinto pari a reti inviolate in 14 gare) questa volta sul campo del Fossolo. La formazione di mister Molinari torna così a muovere la classifica dopo il ko casalingo contro il X Martiri e sale a quota 23 punti. Dietro, il Trebbo cade malamente sul campo della Virtus Camposanto, che si impone con un netto 7-2 e si avvicina alla zona playoff: gara mai in discussione, sugli scudi Montorsi e Tammaro, autori di una tripletta e di una doppietta. In gol anche Manfredini e Baraldi, che portano il punteggio sul 7-0, prima che il Trebbo accorci nel finale con le reti di Trezza e Mauro. Rinviata la gara tra X Martiri e Quarantolese.

Promozione, Girone C, risultati giornata 14:

Msp Calcio – Vadese Sole Luna 3-0

Castelnuovo – Faro Coop 2-1

Casumaro – Atletico Spm Calcio (rinviata)

Cavezzo – Calcio Zola Predosa 2-1 (2 Bulgarelli (C), Gilli (Z))

Fossolo 76 Calcio – San Felice 0-0

Porretta 1924 – Atletic Cdr Mutina 0-1

Virtus Camposanto – Trebbo 1979 7-2 (3 Montorsi (V), 2 Tammaro (V), Manfredini (V), Baraldi (V), Trezza (T), Mauro (T))

X Martiri – Quarantolese (rinviata)

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 34

Faro Coop 29

Atletic Cdr Mutina 27

San Felice 23

Castelnuovo 21

Trebbo 1979 21

Msp Calcio 20

X Martiri 19*

Virtus Camposanto 19

Fossolo 76 Calcio 18

Porretta 1924 16

Atletico Spm Calcio 14

Casumaro 12*

Cavezzo 12

Quarantolese 11*

Vadese Sole Luna 8

*una partita in meno

Prima Categoria

Nel Girone D di Prima Categoria, mentre continuano a vincere le prime due della classe Maranello e United Carpi (vittoriose rispettivamente 0-1 contro la Madonnina Calcio e 0-4 sul campo della Consolata), il Ravarino viene fermato sull’1-1 sul campo del Pavullo e viene così agganciato al terzo posto (a quota 29 punti, uno in meno di quelli dello United Carpi secondo) dalla Solierese, che supera agevolmente il Gaggio (4-1) nell’anticipo casalingo del sabato pomeriggio. Al Ravarino non basta la rete di Sanci, che porta in vantaggio i suoi a pochi minuti dal termine della gara: Boschetti trova, infatti, il pari per il Pavullo nel finale. La Solierese trova, invece, il quinto successo consecutivo in campionato contro il Gaggio: Gazzani porta in vantaggio la formazione gialloblù nel primo tempo, poi Fontanesi raddoppia su rigore in avvio di ripresa. Il tris arriva al 66′, ancora con Fontanesi, questa volta su azione, e poco più tardi c’è gloria anche per Fennino, che firma il 4-0. A nulla serve al Gaggio il gol della bandiera segnato nel finale. Dopo tre successi consecutivi (l’ultimo contro la Solarese), cade, invece, la Pol. Nonantola, sconfitta 2-1 sul campo del Colombaro: in vantaggio con Richeldi in avvio di ripresa, gli uomini di mister Mayer si fanno rimontare dalle reti di Malivojevic e Vandelli. Buon punto casalingo, infine, per la Solarese contro la Sammartinese quinta in classifica (1-1): avanti con Russo su calcio di rigore, i giallorossi vengono raggiunti nella ripresa da Villani, che calcia a giro sugli sviluppi di un corner, battendo Accarrino.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 14:

Solierese Calcio – Gaggio 4-1 (Gazzani (S), 2 Fontanesi (S), Fennino (S), Ori (G))

Colombaro – Pol. Nonantola 2-1 (Richeldi (N), Malivojevic (C), Vandelli (C))

Consolata 67 – United Carpi 0-4

Madonnina Calcio – Maranello Sportiva 0-1

Pavullo – Ravarino 1-1 (Sanci (R), Boschetti (P))

Polisportiva Solarese – Sammartinese 1-1 (rig. Russo (So), Villani (Sa))

Veggia – Lama 80 0-4

Virtus Cibeno – Junior Fiorano 4-5

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 35

United Carpi 30

Ravarino 29

Solierese Calcio 29

Sammartinese 27

Madonnina Calcio 27

Colombaro 26

Pavullo 21

Pol. Nonantola 18

Lama 80 14

Consolata 67 13

Junior Fiorano 12

Virtus Cibeno 11

Gaggio 11

Polisportiva Solarese 7

Veggia 6

Seconda Categoria

Tra le formazioni della Bassa modenese impegnate in Seconda Categoria, sono scese in campo solo Junior Finale e Vis San Prospero, impegnate rispettivamente nel recupero del tredicesimo turno del Girone G contro il San Donato (gara terminata a reti inviolate) e nella finale di Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria contro la Flos Frugi, vinta dalla formazione sanprosperese (2-0), grazie alle reti di Diazzi e Manuel.

Seconda Categoria, Girone G, recupero giornata 13:

San Donato – Junior Finale 0-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Petroniano Idea Calcio 32

Siepelunga Bellaria 27

Balca Poggese 26

Real Sala Bolognese 25

Atletico Borgo 1993 22

XII Morelli 21

San Donato 18

Libertasargile Vigorpieve 18

Crevalcore 17

Rainbow Granarolo 17

Junior Finale 14

Bevilacqua 11

Reno Centese 8

Real Borgo F.C. -1

Coppa Emilia Modena Seconda Categoria, finale:

Vis San Prospero – Flos Frugi 2-0 (Diazzi, Manuel)

