Calcio, ko prima della sosta San Felice e Ravarino. Solierese seconda, alla Quarantolese il derby contro il Cavezzo

di Simone Guandalini – Si è disputata nello scorso weekend l’ultima giornata, prima della pausa natalizia, dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Di seguito, risultati e classifiche dei gironi in cui sono impegnate squadre della Bassa modenese.

Eccellenza

Nel Girone A di Eccellenza, la sosta arriva al momento giusto per La Pieve Nonantola; la formazione granata, infatti, dopo il filotto di vittorie consecutive inanellate nei mesi di ottobre e novembre, è reduce da soli due punti conquistati nelle ultime quattro gare, frutto di due 0-0 contro Agazzanese e Anzolavino. Nelle ultime due gare, inoltre, sono arrivati due ko: la scorsa settimana contro la Fidentina, ieri contro il Colorno (2-1): non è bastato agli uomini di mister Barbi il momentaneo 1-1 di Teggi nella ripresa. Una doppietta di Malivojevic ha deciso il match in favore della formazione parmense, che ha così staccato La Pieve Nonantola in classifica, portandosi a +3 sui granata, ora ottavi a quota 32 punti. Le squadre del Girone A di Eccellenza torneranno in campo nel weekend 7-8 gennaio per il 21esimo turno di campionato.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 20:

Castellana – Fontana – Borgo San Donnino 0-2

Agazzanese – Real Formigine 2-2

Anzolavino Calcio – Campagnola 0-1

Colorno – La Pieve Nonantola 2-1 (21′, 72′ Malivojevic (C), 68′ Teggi (L))

Fidentina – Vignolese 1907 1-3

Modenese Calcio – Rolo 1-0

Piccardo Traversetolo – Boretto 1-0

Sasso Marconi – Castelvetro Calcio 1-0

Virtus Castelfranco – Arcetana 1-0

Nibbiano&Valtidone – Cittadella Vis Modena 1-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 46

Virtus Castelfranco 46

Cittadella Vis Modena 43

Agazzanese 42

Piccardo Traversetolo 37

Colorno 35

Real Formigine 34

La Pieve Nonantola 32

Rolo 26

Sasso Marconi 25

Modenese Calcio 24

Castelvetro Calcio 23

Arcetana 23

Vignolese 1907 21

Nibbiano&Valtidone 21

Fidentina 18

Anzolavino Calcio 17

Boretto 17

Castellana Fontana 13

Campagnola 13

Promozione

Nel Girone C di Promozione, prosegue il momento complicato del San Felice, sconfitto in casa dal Porretta (1-2) e reduce da due soli punti conquistati nelle ultime quattro gare e da due ko consecutivi davanti al proprio pubblico. La squadra di mister Molinari vede così allontanarsi le prime posizioni della classifica e viene scavalcata al quarto posto dal Trebbo, vittorioso 2-1 contro il Monte San Pietro: illusorio per il San Felice il vantaggio iniziale firmato Ndrejaj, decisiva per il Porretta una doppietta di Adeyemi. Prosegue sulle montagne russe, invece, il campionato della Virtus Camposanto: dopo la larga vittoria casalinga contro il Trebbo dell’ultimo match (7-2), infatti, la formazione della Bassa modenese viene sconfitta con un netto 6-1 sul campo del Faro Coop secondo in classifica e rimane ferma a quota 19 punti in classifica: inutile il gol della bandiera nel finale di Tammaro in una gara dominata dalla formazione bolognese. E’ la Quarantolese, infine, ad aggiudicarsi nell’anticipo del sabato pomeriggio il derby della Bassa contro il Cavezzo e a scavalcare la formazione biancoazzurra in classifica, agganciando a quota 14 punti la zona playout e inguaiando il Cavezzo, ora penultimo, a quota 12. In vantaggio con Bulgarelli al 35′, il Cavezzo getta tutto alle ortiche negli ultimi dieci minuti di match: la Quarantolese prima trova il pari con Gozzi all’80’, poi nel recupero si porta in vantaggio con Cavicchioli, che, pochi minuti dopo, trova anche la rete del definitivo 3-1.

Promozione, Girone C, risultati giornata 15:

Quarantolese – Cavezzo 3-1 (35′ Bulgarelli (C), 80′ Gozzi (Q), 91′, 94′ Cavicchioli (Q))

Atletic Cdr Mutina – X Martiri 3-1

Atletico Spm Calcio – Fossolo 76 Calcio 0-2

Calcio Zola Predosa – Castelnuovo 3-0

Faro Coop – Virtus Camposanto 6-1 (Bazzani (F), Farini (F; rig. Berti (F), 2 Satalino (F), Vitali (F), Tammaro (V))

San Felice – Porretta 1924 1-2 (Ndrejaj (S), 2 Adeyemi (P))

Trebbo 1979 – Msp Calcio 2-1

Vadese Sole Luna – Casumaro 0-1

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 35

Faro Coop 32

Atletic Cdr Mutina 30

Trebbo 1924 24

San Felice 23

Fossolo 76 Calcio 21

Castelnuovo 21

Msp Calcio 20

X Martiri 19*

Virtus Camposanto 19

Porretta 1924 19

Casumaro 15*

Quarantolese 14*

Atletico Spm Calcio 14*

Cavezzo 12

Vadese Sole Luna 8

*una partita in meno

Prima Categoria

Nel Girone D di Prima Categoria, chiude nel migliore dei modi il girone d’andata, in vista della pausa invernale (le squadre torneranno in campo nel weekend 14-15 gennaio) la Solierese, che supera 0-2 lo United Carpi nel derby delle Terre d’Argine e scavalca la formazione carpigiana al secondo posto in classifica, a – 4 dal Maranello primo, fermato sullo 0-0 dal Colombaro nell’anticipo del sabato. A regalare alla formazione gialloblù il sesto successo consecutivo in campionato sono un rigore di Fennino sul finire del primo tempo e il raddoppio di Fabbri nella ripresa dopo il rosso a Prandi tra le fila dello United Carpi. Prosegue, invece, il momento no del Ravarino, che ha conquistato solamente due punti nelle ultime tre gare: i biancoazzurri vengono sconfitti in casa dalla Madonnina (0-2), che scavalca il Ravarino, ora quinto in classifica: decisiva una doppietta di Militi. Chiude il 2022 con un successo, invece, la Pol. Nonantola, vittoriosa 3-1, davanti al proprio pubblico, contro la Virtus Cibeno: dopo una gara equilibrata, sull’1-1 fino ai minuti finali dopo che gli uomini di mister Mayer erano passati in vantaggio grazie ad una autorete, ma erano stati subito rimontati da un gol di Equabile, la Pol. Nonantola trova la vittoria allo scadere, con le reti di Gentile e Richeldi. Dopo il buon pareggio della scorsa settimana contro la Sammartinese, infine, per la Solarese arriva un ko di misura sul campo dello Junior Fiorano (2-1): giallorossi in vantaggio sul finire di un ottimo primo tempo con Russo, ma rimontati nella ripresa dalla rete di Adietey e dal rigore di Tonelli.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 15:

Maranello Sportiva – Colombaro 0-0

Gaggio – Pavullo 2-4

Juniuor Fiorano – Polisportiva Solarese 2-1 (Russo (S), Adietey (J), rig. Tonelli (J))

Lama 80 – Consolata 67 3-4

Pol. Nonantola – Virtus Cibeno 3-1 (autogol Frau (N), Equabile (V), Gentile (N), Richeldi (N))

Ravarino – Madonnina Calcio 0-2 (2 Militi)

Sammartinese – Veggia 0-0

United Carpi – Solierese Calcio 0-2 (rig. Fennino, Fabbri)

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Maranello Sportiva 36

Solierese Calcio 32

United Carpi 30

Madonnina Calcio 30

Ravarino 29

Sammartinese 28

Colombaro 27

Pavullo 24

Pol. Nonantola 21

Consolata 67 16

Junior Fiorano 15

Lama 80 14

Virtus Cibeno 11

Gaggio 11

Veggia 7

Polisportiva Solarese 7

