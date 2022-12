Carabinieri, il Comandante della Legione Emilia-Romagna in visita al Comando provinciale di Modena

MODENA – Martedì 13 dicembre, il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia-Romagna”, si è recato presso il Comando Provinciale di Modena per rivolgere il suo saluto e l’augurio per le prossime Sante Festività ai militari dell’Arma della provincia.

Ad attenderlo presso la Caserma di Via Pico della Mirandola, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino, il Capo Ufficio Comando, il Comandante del Reparto Operativo, i Comandanti di Compagnia e di Nucleo Operativo e Radiomobile, i Comandanti delle Tenenze, oltre ad una rappresentanza di Comandanti e militari in servizio presso le Stazioni distribuite sul territorio, nonché il delegato della Rappresentanza Militare di Base. Presenti altresì il Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e una rappresentanza del Gruppo Carabinieri Forestale di Modena, nonché il Presidente dell’Associazione Regionale Nastro Verde dell’Emilia Romagna, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Nazionale Forestali della provincia di Modena. Nella circostanza, il Generale Zuccher ha consegnato personalmente le Medaglie Mauriziane al merito di dieci lustri di carriera militare a sei militari, tra ufficiali e marescialli, meritevoli del peculiare riconoscimento.

Una delle medaglie è stata consegnata alla signora Lidia Perri, vedova del Luogotenente Lorenzo Mosto, già Comandante della Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese, deceduto tragicamente a seguito di un sinistro stradale lo scorso 19 giugno. In particolare, il 19 luglio 1839, con “Sovrane Magistrali Patenti”, venne istituita la “Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri”: d’oro e con l’effigie di San Maurizio, protettore delle Regie Armi. La visita si è conclusa con il saluto e l’augurio del Generale Zuccher a tutti i militari dell’Arma di Modena e alle loro famiglie, per le prossime Festività natalizie.

