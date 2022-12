Carpi, aggiudicati i lavori di ampliamento del “Fanti”: ospiterà classi del “Da Vinci”

CARPI – Nel distretto scolastico di Carpi sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento del polo scolastico superiore Fanti che potrà ospitare anche classi dell’istituto Da Vinci, un intervento del costo complessivo di tre milioni e 125mila euro, finanziati in gran parte da fondi statali e dalla Provincia, che sono stati assegnati al Consorzio Integra e che saranno eseguiti dalla cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia.

I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti, a due piani con nove aule destinate all’attività didattica di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici. L’edificio sarà indipendente e potrà ospitare sia studenti del liceo Fanti che dell’istituto Da Vinci ed inizialmente aveva un costo previsto di due milioni e 300mila euro, ricalcolati a seguito della revisione dell’elenco prezzi regionale dovuta all’aumento delle materie prime.

Ora è prevista la fase di controllo amministrativo da parte degli uffici della Provincia e successivamente i lavori potranno essere consegnati per l’avvio del cantiere, previsto nella primavera 2023, che durerà fino alla fine del 2024.

Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei «si tratta di un grande risultato, che conferma l’impegno della Provincia nel dare risposte rapide e concrete al crescente fabbisogno di spazi scolastici. Ora si avvierà la fase di cantiere, sulla quale non mancherà il nostro controllo e la nostra attenzione, affinché si possa concludere l’intervento velocemente. Gli oltre 35mila studenti delle scuole superiori modenesi meritano scuole efficienti e di qualità e la Provincia è fortemente impegnata in questo.»

L’intervento è necessario per far fronte all’aumento della popolazione scolastica e durante le operazioni di cantiere non sono previste interruzioni delle lezioni per gli studenti, perché le fasi di costruzione dell’edificio non interferiranno con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

