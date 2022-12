Carpi, autocisterna con azoto esce di strada e si ribalta: disagi per la viabilità sulla Sp468

CARPI – Un’autocisterna trasportante azoto è uscita di strada intorno alle ore 7.30 di oggi, mercoledì 28 dicembre, a Carpi, mentre percorreva la Sp468 per Correggio, in prossimità del casello autostradale. Dopo essere uscita di strada per causa ancora da accertare, l’autocisterna si è ribaltata, adagiandosi su un fianco nel fossato a lato della carreggiata. Fortunatamente, l’autista pare non avere riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verifica e assistenza nel recupero del mezzo a cura di una ditta specializzata. L’incidente ha provocato ripercussioni sulla viabilità della Sp468, gestita attualmente dalla Polizia Locale delle Terre d’Argine.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017