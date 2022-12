Carpi, incendio in un appartamento: una persona al Pronto Soccorso

CARPI – Principio di incendio in un appartamento in via Remesina Interna, a Carpi, nella serata di ieri, mercoledì 14 dicembre. Verso le ore 22.30, infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. E’ intervenuto anche il 118, che ha trasportato al Pronto Soccorso una persona residente nell’appartamento per accertamenti. L’incendio ha causato danni agli arredi dell’appartamento.

