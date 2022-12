Cedimento del terreno alla base di una gru edile, evacuate 65 famiglie

MODENA – Nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 6 dicembre, intorno alle 5.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sassi, a Modena, dove era stato segnalato il cedimento del terreno alla base di una gru edile, che metteva a rischio la stabilità della gru stessa. Mentre una ditta specializzata avviava le operazioni di smontaggio, in via precauzionale sono state evacuate circa 65 famiglie dai condomini a perimetro della gru. E’ stata, inoltre, interrotta anche la circolazione stradale. Sul posto presenti anche pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Modena.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017