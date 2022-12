Detenzione e spaccio di cocaina, arrestate due sorelle di 41 e 43 anni

SASSUOLO – Nella giornata di ieri, lunedì 5 dicembre, la Polizia di Stato di Sassuolo ha arrestato due sorelle di 41 e 43 anni, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, spiega la Procura di Modena, ha fatto maturare negli agenti il sospetto che un appartamento in via Cervi, a Sassuolo, potesse fungere come luogo di deposito e confezionamento di una sostanza stupefacente. Gli agenti hanno, dunque, proceduto, con l’ausilio dell’unità cinofila, alla perquisizione domiciliare, che ha avuto esito positivo. All’interno dell’abitazione, sono stati ritrovati e sequestrati 92 grammi di cocaina, contenuta in 50 involucri in plastica per la vendita, oltre a 760 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine delle operazioni, una delle due arrestate è stata associata alla Casa Circondariale di Modena, mentre l’altra è stata posta agli arresti domiciliari in quanto madre di tre figli minorenni.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017