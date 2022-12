Finale Emilia, i carristi finalesi presentano la nuova maschera del Cavalier Burèla

FINALE EMILIA – In occasione dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, a Finale Emilia il Comitato Carnevale ha esposto la nuova creazione interamente fatta dai carristi finalesi: il Cavalier Burèla (qui alcune informazioni in più), la maschera ufficiale del Carnevale dei bambini di Finale Emilia. La maschera raggiunge i 4 metri di altezza e all’interno ha una struttura in ferro che la sorregge unitamente ad una intelaiatura di legno. L’esterno è stato modellato con rete metallica, tessuto, cartone, carta e colla. Dopo la coloritura e le sfumature uno strato di protettivo lucido.

