Fiom Cgil Modena, Stefania Ferrari confermata segretaria

Stefania Ferrari è stata confermata segretaria del sindacato metalmeccanici Fiom/Cgil Modena. L’assemblea congressuale Fiom/Cgil, ha votato il nuovo Comitato Direttivo e l’Assemblea Generale, che a sua volta ha eletto Ferrari a maggioranza in coerenza con l’andamento delle assemblee di base. La Fiom Cgil di Modena ha quasi 11.000 iscritti al 31.12.21. Stefania Ferrari, 53 anni, era già stata eletta segretaria Fiom Cgil nel 2020. Inizia la sua esperienza in Cgil negli anni Anni Duemila nella categoria del commercio-terziario Filcams Cgil come coordinatore Rsu Coop Estense (oggi Coop Alleanza 3.0). Precedentemente era stata delegata Rsu presso l’ipermercato Coop I Portali di Modena. In Filcams ha ricoperto vari ruoli seguendo diverse categorie di lavoratori, dalla grande distribuzione al turismo, dalla vigilanza alle concessionarie auto, è stata in segreteria Filcams dal 2007 al 2013, per passare alla Fiom dove ha seguito importanti aziende della zona di Modena e nel 2014 è entrata nella segreteria provinciale Fiom.

