Frantuma le vetrate di una banca, 23enne arrestato in piazza Grande

MODENA – Nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre, la Polizia si Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 23 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. Gli agenti impegnati nelle attività di controllo del territorio sono intervenuti piazza Grande, a Modena, presso la

sede della Banca Unicredit, a seguito di segnalazioni per la presenza di un uomo che stava danneggiando le porte di ingresso dell’istituto di credito.

La pattuglia giunta sul posto ha individuato la persona, a poca distanza dalla banca, che una volta fermata ha messo in atto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti cercando di sottrarsi al controllo. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccare e ad accompagnare il 23enne in Questura per accertamenti.

Dalle dichiarazioni e dai sistemi di videosorveglianza è stato, poi, accertato che l’uomo, in orario di chiusura al pubblico dell’istituto di credito, aveva sradicato una vetrata della porta di ingresso mandandola in frantumi per poi prenderne a calci un’altra fino a farla frantumare.

Lo straniero risulta già essere stato condannato per reati sugli stupefacenti e ha svariate denunce per reati di resistenza e a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione. La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’ufficio Immigrazione.

