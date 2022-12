Furto nella casa modenese del pallavolista Bruno Rezende: rubati 400 euro

MODENA – La casa modenese del campione brasiliano di pallavolo Bruno Rezende, palleggiatore e capitano di Modena Volley, è stata presa di mira dai ladri nello scorso weekend. Come si legge sulla stampa locale, infatti, sabato sera Bruno si trovava fuori per una cena in famiglia quando la sua abitazione è stata messa a soqquadro dai malviventi, che sono riusciti ad introdursi al suo interno arrampicandosi sul balcone. Fortunatamente, i danni sono stati di lieve entità: nessun oggetto di valore è stato infatti rubato, mentre sono spariti circa 400 euro in contanti. Il campione brasiliano ha già sporto denuncia

