Ginnastica per adulti e recupero motorio, nuovi corsi al centro sportivo di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Non solo sport di squadra. Al nuovo centro sportivo di San Felice, inaugurato lo scorso 9 ottobre, oltre agli allenamenti e alle gare di diverse discipline sportive, tra cui calcio a 5, basket e pallavolo, sono, infatti, in programma corsi dedicati al recupero motorio, alla ginnastica per adulti e alla rieducazione posturale globale e si affittano spazi per feste di compleanni o riunioni. I corsi, organizzati dalla società WeSport Modena, che gestisce il centro sportivo, prenderanno il via appena si raggiungerà un numero minimo di iscritti. Nel dettaglio, come si può leggere nel volantino sottostante, i corsi in programma sono tre:

-Percorso benessere adulti (ginnastica per adulti e recupero motorio): martedì e giovedì 12.45 – 13.45, disponibili pacchetti da 10 lezioni

-Recupero motorio e attività di ripresa dopo uno stop prolungato: martedì 19.00 – 20.00, disponibili pacchetti da 5 o 10 lezioni

-Rieducazione posturale globale (R.G.P., ginnastica rieducativa per prevenire anomalie dello sviluppo osseo e paramorfismi vertebrali): martedì e giovedì 14.30 – 15.30, rivolto a ragazzi (10-14 anni).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 328 7160826 oppure l’indirizzo mail: centrosportivosanfelice@wesportmo.it. Informazioni disponibili anche presso la segreteria della piscina di San Felice, tutti i giorni feriali dalle ore 12.00 alle ore 19.00

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017