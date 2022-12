Ippodromo Ghirlandina, assegno da 3mila euro consegnato ad Aseop

MODENA – La festa degli auguri da parte dell’Ippodromo della Ghirlandina si è tenuta presso l’Arcivescovado di Modena, sabato 10 dicembre. A fare gli onori di casa l’arcivescovo Erio Castellucci, che ha impartito ai presenti la solenne benedizione.

Si è trattato di una conferenza stampa ricca di novità, iniziata con i saluti e i ringraziamenti da parte del presidente dell’Ippodromo, Alessandro Arletti, e culminata con la consegna ad ASEOP di un assegno di 3000 euro, al presidente Erio Bagni, grazie alle donazioni raccolte nel corso del Gran Premio Unione Europea che ha visto la presenza dei Cadetti a cavallo dell’Accademia Militare, accompagnati dal Comandante, Generale Davide Scalabrin. Un grande abbraccio anche ai ragazzi dell’orchestra corale strumentale Ologramma, per la partecipazione all’edizione di Modena nel cuore 2022.

Ma le novità riguardano anche la comunicazione, con iniziative rivolte soprattutto ai turisti, che saranno studiate con il supporto di operatori del territorio, come Modenatour, da veicolarsi anche attraverso il portale Visitmodena.it. E ancora un importante annuncio, Modena nel Cuore 2023, in occasione del Gran Premio Giovanardi, andrà a favore dell’organizzazione modenese di volontariato, Hesperia bimbi onlus, nata nel 2016 e guidata dal presidente

Paolo Pisani, che mette a disposizione personale medico e sanitario per curare i bambini affetti da patologie congenite o acquisite. in ogni parte del mondo. Cinque, le ultime missioni umanitarie in Ucraina.

Da parte del presidente Arletti anche una importante comunicazione al Mipaaf, in cui si richiede l’applicazione di un criterio di classificazione per erogazione giornate di corse e montepremi, nonché dello stanziamento ministeriale distribuito sul territorio nazionale.

