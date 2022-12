Minaccia una donna e tenta di raggiungerla armato di coltello, arrestato per tentato omicidio

MODENA – L’ennesima storia di una tentata violenza di un uomo nei confronti di una donna dai contorni che potevano divenire tragici è avvenuta nei giorni scorsi a Modena. Nella serata di sabato 17 dicembre, infatti, agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria del Posto di Polizia Ferroviaria di Modena, del Commissariato di Polizia di Stato di Carpi e della locale Squadra Mobile, hanno proceduto all’arresto di un uomo di nazionalità rumena, residente a Misano Adriatico (RN), per il reato di tentato omicidio ai danni di una connazionale, residente in provincia di Modena.

L’uomo e la donna in questione si erano conosciuti online, attraverso un sito di incontri: i due due avevano inizialmente concordato di incontrarsi di persona a Modena, ma poi la donna, insospettitasi per il comportamento aggressivo e insistente dell’uomo, aveva deciso di annullare l’appuntamento. A quel punto, l’uomo ha iniziato a perseguitarla, ingiuriandola e minacciandola ripetutamente anche di morte per costringerla ad incontrarlo di persona, fino ad arrivare al punto, nella giornata di sabato 17 dicembre, di decidere di recarsi a Modena nonostante la donna avesse detto di non volerlo incontrare dopo che era stata minacciata di morte dall’uomo attraverso una video chat in cui lui le mostrava un coltello da cucina. Nel corso della video chat, l’uomo era parso visibilmente alterato.

Lo stesso giorno l’uomo ha preso un treno regionale da Misano Adriatico per recarsi a Modena. Durante il tragitto, in cui l’uomo ha sbagliato fermata, scendendo a Fiorenzuola, per poi prendere un altro treno e arrivare infine a Modena, l’uomo, parlando al telefono ad alta voce con altre persone, confermava la volontà di uccidere la donna che rifiutava di incontrarlo.

Durante il tragitto a bordo del treno, però, un giovane passeggero minorenne, avendo compreso il contenuto delle conversazioni dell’uomo in lingua rumena, ha contattato il 112, allertando i Carabinieri, che a loro volta hanno avvertito la Polizia Ferroviaria sul luogo verso cui l’uomo era diretto. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Modena, dunque, sono riusciti ad individuare e a fermare l’uomo alla Stazione ferroviaria di Modena, e, dopo averlo perquisito, hanno trovato addosso all’uomo un grosso coltello da cucina ed un altro attrezzo da punta e taglio, entrambi sequestrati.

Le dichiarazioni della donna e del testimone oculare, oltre che il recupero delle chat e il sequestro dell’arma che l’uomo portava con sè hanno consentito di acquisire una piattaforma probatoria gravemente indiziante a carico dell’uomo sulla scorta della quale la Procura di Modena ha chiesto la convalida dell’arresto dell’uomo, oltre che la custodia cautelare in carcere. Misure successivamente applicate da parte del Gip dopo l’udienza di convalida svoltasi lunedì 19 dicembre.

