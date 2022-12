Mirandola, addio all’imprenditore Giorgio Goldoni

MIRANDOLA – E’ scomparso all’età di 80 anni Giorgio Goldoni, imprenditore del biomedicale che ha lavorato anche come manager in importanti aziende. Il suo rapporto col distretto biomedicale mirandolese nacque nel 1965, quando conobbe il pioniere Mario Veronesi, in quel momento alla ricerca di un traduttore: Goldoni, infatti, parlava sette lingue. Quelle furono le basi per un’esperienza trentennale nel settore, raccontata anche attraverso la pubblicazione di un libro. I funerali di Giorgio Goldoni si terranno domani, sabato 17 dicembre, al Duomo di Mirandola, alle ore 10.

