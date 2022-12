Mirandola, incidente in via Mazzone

MIRANDOLA – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 dicembre, a Mirandola. Nel dettaglio, il sinistro è avvenuto in via Mazzone, all’incrocio con via Nazioni Unite. Ancora ignota la dinamica dell’incidente, sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale di Mirandola per gestire la viabilità e per i necessari rilievi. Rilievi che ora sono terminati: anche la viabilità è tornata regolare su viale Mazzone.

