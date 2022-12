Mirandolexit, Siena (+ Mirandola): “Necessaria una nuova Unione dalle macerie”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il consigliere Giorgio Siena, della lista civica + Mirandola interviene a proposito della Mirandolexit:

“Il Consiglio comunale del 30 novembre ha deliberato l’intesa raggiunta con tutti i comuni dell’Unione per la fuoriuscita di Mirandola: così, anche se non sono completati i cinque anni, torneranno in capo al Comune tutti i servizi educativi e quelli sociali. Ma adesso sono sul campo le macerie di una idea avanzata (realizzata con molti difetti); risulteranno costi inutili e sprechi per rifare servizi in casa propria, una cultura di collaborazione che va in fumo, un indebolimento politico di tutta l’Area Nord.

Alle prossime elezioni la Lega dovrà spiegare la scelta di Mirandola, anche ai cittadini degli altri comuni, che saranno penalizzati fortemente da tale scelta. Noi restiamo dell’idea che l’Area Nord è un territorio con stretti collegamenti fra i 9 comuni con un irrinunciabile ruolo strategico da parte di Mirandola. Occorre, nell’attuale momento, aprire un confronto fra i sindaci, le rappresentanze sociali, politiche e economiche per giungere a un nuovo modello ottimale di Unione.

Cominciamo con qualche certezza: un’Unione con 9 comuni dove ciascuno decide quale servizio intende conferire (come in un supermercato) è una idea fallace di cui portano responsabilità i sindaci del PD degli anni passati. Un’Unione a 5 comuni, preceduta da una fusione di alcuni comuni piccoli, che non hanno la capacità di esistere in termini bilancio è una prima ipotesi da percorrere.

Un secondo aspetto riguarda l’idea di Unione, metaforicamente parlando: serve più la testa o il corpo? Ovvero capacità progettuali, di indirizzo, di cultura amministrativa o la gestione in condivisione di servizi cercando economie di scala e maggiore efficacia. Una prima fase dove conta più la testa della Unione che il corpo (servizi e burocrazia) sembrerebbe preferibile. Insomma un modello “Eta Beta”. Chi non è troppo giovane ricorderà il buffo personaggio, al futuro, con una grande testa e un corpo esile, ma di grande vivacità”.