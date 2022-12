Nonantola, assolto uomo accusato di maltrattamenti dalla moglie

NONANTOLA – Era stato accusato di maltrattamenti da parte della moglie e per circa un anno e mezzo non aveva potuto, per questo motivo, vedere i suoi due figli. Ora, però, per un uomo di origine marocchina, ma residente a Nonantola, è arrivata l’assoluzione.

Tutto era iniziato – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – nel luglio del 2021, quando la moglie si era presentata a casa dell’uomo accompagnata dai Carabinieri per prendere i propri effetti personali, affermando di essere stata maltrattata da lui per anni. A partire da quel momento, l’uomo non ha più potuto vedere i propri figli di 2 e 8 anni e dal quel momento sono iniziati una serie di altri fatti che hanno coinvolto anche i famigliari della donna e che hanno portato ad un divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo.

Ora, però, ad oltre un anno dall’inizio della triste vicenda, per l’uomo è arrivata l’assoluzione.

