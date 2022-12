Nonantola, “Studiare durante il Ventennio”: il 17 dicembre inaugurazione dell’esposizione di materiale scolastico

NONANTOLA – A Nonantola, sabato 17 dicembre 2022, dalle ore 15,00, in via J. F. Kennedy 1/c in occasione dell’uscita del libro “Studiare durante il Ventennio” (Salvaterra, Scandiano, Reggio Emilia 1929-1945) di Pamela Tavernari è in programma l’inaugurazione dell’esposizione di materiale scolastico su cui è basato il volume: quaderni, libri, diari, pagelle degli anni Trenta e Quaranta del Novecento. La mostra sarà ospitata fino al 14 gennaio 2023 presso lo spazio di AEMILIA, in via J. F. Kennedy 1/c, che sarà aperto il sabato ore 10-12; su appuntamento in tutti gli altri giorni e orari (tel. 3283036445; aemilia.storie@tiscali.it)

