Nonantola, un nuovo nido in zona Gazzate-Ortigaro con i fondi del Pnrr

NONANTOLA – Un nuovo asilo nido sorgerà a Nonantola, nella zona Gazzate-Ortigaro, grazie ai fondi del Pnrr. E’ quanto – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – ha decretato la Giunta nonantolana, attraverso una delibera che prevede l’utilizzo di circa 1,7 milioni di euro provenienti dal Pnrr (Next Generation Eu), per la costruzione del nuovo nido. Nido che, nell’idea della Giunta, è stato pensato per permettere ai lavoratori impiegati in quella zona, ricca di insediamenti industriali, di godere di una maggiore comodità nell’accompagnamento all’asilo dei bambini, vista la collocazione del nido nel quartiere industriale. Dopo la delibera della Giunta, ora si procederà alle fasi successive che porteranno all’effettiva realizzazione del nido: fasi che dovranno essere svolte in tempi celeri per poter accedere ai fondi del Pnrr.

