Novi, tre donne e un ragazzo sequestrati e violentati in un casolare: 8 arresti

NOVI DI MODENA – Avrebbero sequestrato e violentato in un casolare di Novi di Modena tre donne e un ragazzo nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre. Con questa accusa – si legge sulla “Gazzetta di Modena” – sono stati arrestati dai Carabinieri otto uomini di origine pakistana. L’arresto degli otto è avvenuto in seguito alla fuga di due delle vittime, che sono riuscite a scappare nelle prime ore della mattinata di lunedì 12 dicembre calandosi dalla finestra del piano superiore del casolare dove erano state segregate, con l’aiuto dei vicini, e ad avvertire le forze dell’ordine. Le quattro vittime, due donne di origine filippina di età compresa tra i 40 e i 50 anni, una donna di 32 anni e un ragazzo di cui non si conosce l’età (questi ultimi due sarebbero i figli delle due donne) hanno riferito di essere turisti che avrebbero chiesto un passaggio in auto ad alcuni uomini di origine pachistana, che, anzichè portarli nel luogo concordato, li avrebbero, invece, portati nel casolare di Novi, dove è iniziata la notte dell’orrore. Tutte e quattro le vittime avrebbero subito violenza sessuale, confermata dai primi esami medici effettuati dai sanitari giunti sul posto.

