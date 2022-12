Piene dei fiumi, nel modenese allerta arancione per venerdì 16 dicembre

Una nuova allerta meteo , valida dalle 12 di oggi, giovedì 15 dicembre 2022 fino alle 00:00 del 17 dicembre 2022, è stata diramata per il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, dalle ore 12:00 del 15 dicembre è scattata l’allerta ARANCIONE per piene dei fiumi sulle province di Parma, Reggio Emilia, Modena (solo per quanto riguarda le zone collinari e montuose), Bologna e Ravenna; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena (anche per le zone pianeggianti), Bologna, Ferarra, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per vento per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per pioggia che gela per le province di Piacenza e Parma; per mareggiate per la provincia di Ferrara.

In particolare, per la giornata di oggi, giovedì 15 dicembre, sono previste precipitazioni di moderata intensità, anche a carattere di rovescio sull’intero territorio regionale, più intense sul settore appenninico centrale. Le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua montani prossimi alla soglia 2 e generare localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Dal pomeriggio si intensificherà la ventilazione di scirocco sul settore costiero, raggiungendo intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h). Il mare diverrà molto mosso in particolare sul settore settentrionale, dove raggiungerà condizioni di onda sotto costa prossime ai 2 metri, con possibili localizzati fenomeni di erosione e inondazione. Sono previsti inoltre venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Km/h) sul crinale appenninico centro-orientale. Sul settore occidentale della regione non si escludono locali e temporanei episodi di pioggia che gela durante il pomeriggio. Per venerdì 16 dicembre, invece, diramata l’allerta ARANCIONE per piene dei fiumi sulle province di Parma, Reggio Emilia, Modena (anche per le zone pianeggianti), Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di Piacenza e Parma; per frane e piene dei corsi minori per le di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per mareggiate per la provincia di Ferrara.

Per domani, venerdì 16 dicembre, sono previste precipitazioni moderate anche a carattere di rovescio, più intense sulla Romagna, nella prima parte della giornata, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua prossimi alla soglia 2 e localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Sono inoltre previste condizioni di mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di erosione e ingressione marina nelle prime ore della mattina.

