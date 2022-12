Pier Luigi Filosso è il nuovo direttore della Chirurgia toracica dell’ospedale di Baggiovara

Il professor Pier Luigi Filosso è il nuovo direttore della Struttura Complessa Chirurgia Toracica che dal 16 novembre si è trasferita al 3° piano dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Originario di Ivrea, classe 1963, il prof. Filosso ha sostituito il prof. Uliano Morandi. Il nuovo direttor è stato presentato nel corso di un incontro al quale era presente anche una rappresentanza dei chirurghi toracici, dei chirurghi in formazione specialistica e del personale infermieristico del reparto.

“Desidero anzitutto dare il benvenuto e fare i miei complimenti al prof. Filosso per l’incarico ricevuto – ha commentato il dottor Claudio Vagnini, direttore generale dell’AOU di Modena – e ringraziare il prof. Morandi, il fondatore della Chirurgia Toracica a Modena per il lavoro fatto in questi anni. La Chirurgia Toracica è il riferimento specialistico provinciale, collabora da lungo tempo con l’Ospedale Civile di Baggiovara soprattutto per quanto riguarda la gestione del paziente traumatizzato; il trasferimento dal Policlinico all’Ospedale Civile porterà ad un ulteriore rafforzamento dell’integrazione con l’area chirurgica dell’Ospedale, trauma center provinciale”. “A nome anche del Magnifico Rettore do il ben venuto al professor Filosso – ha confermato il prof. Antonello Pietrangelo, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno – Infantili e dell’Adulto di UNIMORE – che ha il compito di guidare una struttura storica della sanità modenese sia dal punto di vista della clinica, sia di quello della didattica e della ricerca”.

Originario di Ivrea, Classe 1965, il Professor Pier Luigi Filosso si è laureato presso l’Università degli Studi di Torino nel novembre 1988 con una tesi sperimentale sulle suture bronchiali mediante stapler meccaniche. Presso la stessa Università si è specializzo in Chirurgia Generale nel Novembre 1993 e successivamente in Chirurgia Toracica nel Dicembre 1998, sempre con tesi sperimentali di Chirurgia Toracica sull’impiego della toracoscopia e sulle neoplasie neuroendocrine del polmone.

Nel dicembre 1992 è stato assunto dall’Ospedale Molinette di Torino dapprima come Assistente incaricato di Chirurgia Toracica e successivamente a tempo indeterminato, e presta servizio come Medico Ospedaliero fino al maggio 2008, quando diventa Ricercatore Universitario di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Università degli Studi di Torino. Nell’Ottobre 2015 è diventato Professore Associato di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della medesima Università. Nel marzo 2022 viene dichiarato idoneo a ricoprire il posto di Professore Associato di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche materno-infantili e dell’adulto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. È Direttore della Divisione Universitaria di Chirurgia Toracica di Modena dal 16 ottobre scorso.

“La mia formazione chirurgica – ha raccontato il prof. Pier Luigi Filosso – è stata alla Scuola Torinese di Chirurgia Toracica, dove, alla fine degli anni ‘50 è nata questa specialità in Italia, sotto la guida del Prof. Giuliano Maggi. Mi sono occupato di trapianto di polmone del programma chirurgico del trattamento multidisciplinare del mesotelioma maligno della pleura e collabora attivamente con gli Oncologi ed i Radioterapisti nell’organizzare i trattamenti adjuvanti per questi malati”.

Il Prof. Filosso è membro delle più importanti Società Scientifiche di Chirurgia Toracica Italiane ed Internazionali. E’ Responsabile del gruppo di Studio sulle neoplasie neuroendocrine del polmone in seno alla ESTS (European Society for Thoracic Surgeons), da lui stesso fondato nel 2012; è Responsabile della ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) lung neuroendocrine task force dal 2011; è membro attivo dello IASLC (International Society for the Study of Lung Cancer) Staging & Prognostic factors Committee per i timomi e le neoplasie neuroendocrine del polmone; è membro attivo del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia Toracica.

Dal 1993 ad oggi il Prof. Filosso è Autore di 218 pubblicazioni su riviste Scientifiche internazionali citate su PubMed, e di numerosi capitoli di libri specialistici italiani ed Internazionali. Il suo H index globale è 41. E’stato Relatore a numerosissimi Congressi Italiani ed Internazionali di Chirurgia Toracica ed Oncologia Toracica; autore di decine di Invited Lectures a Congressi Scientifici ed a Corsi Internazionali sia in Europa che negli Stati Uniti.

I campi di maggior interesse del prof. Filosso sono: le neoplasie neuroendocrine polmonari e del mediastino; i timomi ed i carcinomi del timo; il trattamento chirurgico della Miastenia Gravis; la patologia neoplastica della pleura; la traumatologia del torace; il trattamento chirurgico dell’enfisema polmonare; la chirurgia robotica mini-invasiva.

