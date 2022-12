Ponte dell’Immacolata: l’8 dicembre meteo variabile, nel weekend torna la pioggia

Sarà un ponte dell’Immacolata all’insegna del meteo variabile e del maltempo quello che ci apprestiamo a vivere nei prossimi giorni. Nel territorio modenese e, in particolare, nella Bassa, infatti, se per la giornata di giovedì 8 dicembre è previsto tempo variabile, ma assenza di precipitazioni, le cose cambiano già a partire dalla sera e, in particolar modo, da venerdì 9 dicembre. Sono, infatti, previste piogge di diversa intensità: dapprima deboli nella serata di giovedì, poi più consistenti nelle giornate di venerdì e sabato. Anche la giornata di domenica 11 dicembre potrebbe essere caratterizzata dal maltempo, sebbene in attenuazione. Qualche nevicata è, invece, attesa nel weekend in Appennino.

