Carpi, ruba merce dal supermercato e si scaglia contro una commessa: arrestato

CARPI – Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 13 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Carpi, nel corso del servizio perlustrativo in città, hanno tratto in arresto per rapina un 27enne.

Il giovane, in un supermercato in via Bollitora, si è impossessato di alcuni generi alimentari tentando di oltrepassare le casse senza pagare. Scoperto dal personale dell’esercizio commerciale, ha usato violenza, gettando la merce asportata a terra e scagliandosi anche contro una commessa, cagionandogli lievi lesioni.

Il tempestivo intervento del personale dell’Arma ha consentito di bloccare e trarre in arresto la persona per rapina impropria. L’arrestato verrà condotto davanti al Giudice per il processo con rito direttissimo.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017