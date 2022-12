Sabato 17 dicembre al “Pettirosso” si liberano i pettirossi curati e riabilitati

MODENA – Anche quest’anno al centro “Il Pettirosso” di Modena, si terrà l’iniziativa “Pettirossi d’inverno”, per la gioia dei più piccoli, immersi in un’atmosfera natalizia tra cornamuse, cioccolato in tazza e gnocco fritto (vin brulé disponibile per i più grandi, offerto dai volontari del Pettirosso). I bambini domani, sabato 17 dicembre, alle ore 15.30, al Centro Pettirosso potranno liberare I pettirossi curati e riabilitati dal Pettirosso: sarà una gioia vedere lo stupore sul volto dei bambini nel vedere volare via i pettirossi verso una seconda possibilità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017