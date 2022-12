San Felice, è in distribuzione il numero di dicembre di “Appunti Sanfeliciani”

SAN FELICE SUL PANARO – È in distribuzione il numero 12 di dicembre 2022 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero troviamo, tra gli altri, un articolo sul taglio del nastro del campo sportivo riqualificato, un questionario da compilare, staccare e imbucare nei punti indicati per rendere San Felice una comunità amica per le persone con demenza, e un servizio sul Natale in paese “targato” Pro Loco. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

