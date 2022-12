San Possidonio, sabato 17 dicembre Spettacolo dei Burattini tradizionali

SAN POSSIDONIO – Sabato 17 dicembre, a San Possidonio, è in programma lo Spettacolo di Burattini tradizionali, per grandi e piccini. L’appuntamento è alle ore 15, in piazza Andreoli.

