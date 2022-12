Sciopero, venerdì 16 dicembre possibili disservizi nella raccolta differenziata di Geovest

FINALE EMILIA – In occasione dello sciopero generale regionale proclamato da CGIL e UIL Emilia-Romagna per domani, venerdì 16 dicembre, e rivolto anche a tutti i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali, Geovest rende noto che il personale impiegato nei servizi di raccolta dei rifiuti e nei centri di raccolta potrebbe aderire. Qualora i servizi non fossero svolti a causa dell’adesione allo sciopero da parte degli operatori addetti alla raccolta Geovest invita gli utenti a lasciare esposti i rifiuti che verranno recuperati nei giorni successivi.

