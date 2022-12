Sensori pediatrici e materassini per le ambulanze, donazione del Team Enjoy al 118

MODENA – Sempre in prima linea per supportare i servizi dell’Azienda USL di Modena. Questa mattina, sabato 10 dicembre, rende noto l’Ausl di Modena tramite una nota stampa, il ‘Team Enjoy’ ha ricevuto il ringraziamento degli operatori della Centrale Operativa del 118 di Modena per una donazione che rafforzerà la dotazione strumentale degli equipaggiamenti di Emergenza-Urgenza, che quotidianamente operano sul territorio. Il gruppo di volontari, composto soprattutto da sanitari, ha regalato alla sede del servizio di via Emilia Est 590 una serie di strumenti che servirà, in particolare, per il soccorso di bambini coinvolti in situazioni d’emergenza: 2 pulsossimetri palmari; 2 sensori pediatrici per pulsossimetri; 2 sensori neonatali avvolgibili; 2 materassini baby fix per ambulanza; 2 baby fix per immobilizzare il paziente pediatrico. A questi si aggiungono due manichini che verranno usati per formare gli operatori sia in caso di soccorso di adulti che bambini. Le risorse per acquistare la nuova strumentistica a favore del 118 sono state raccolte lo scorso aprile durante il concerto organizzato dal team musicale CantaMo insieme all’Associazione ‘Chiara Cassano’.

Al ringraziamento erano presenti il direttore del Distretto Sanitario di Modena, Andrea Spanò; il responsabile medico del Set 118 di Modena, Marcello Baraldi, e il coordinamento infermieristico; il presidente di ‘Team Enjoy’, Nicola Ortugno; il presidente dell’Associazione ‘Chiara Cassano, Luca Cassano; e Thomas Romano, referente e fondatore del team ‘CantaMo’ (gli altri componenti del progetto musicale sono Francesco Guerra; Nicola Di Stano; Luca Cassano; Michele Laurenzana e Pietro Gasparin).

“Ringrazio Team Enjoy per l’impegno costante e la grande solidarietà dimostrata verso l’azienda sanitaria – dichiara il direttore del Distretto sanitario di Modena, Andrea Spanò -. Le loro iniziative stanno consentendo non solo di rendere più belle le pediatrie del territorio e le ambulanze, ma anche di implementare gli strumenti diagnostici, ma non solo, che permettono ai nostri servizi di fornire un’assistenza ancora più puntuale alla popolazione”.

